مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية في بيت إكسا

رام الله / سما /

أعطب مستوطنون فجر اليوم الأربعاء، إطارات عدد من المركبات، وخطوا شعارات عنصرية في بلدة بيت إكسا، شمال غرب القدس المحتلة.

وأفاد رئيس بلدية بيت أكسا مراد زايد، بأن مستوطنين اقتحموا وسط البلدة فجرا، وأعطبوا إطارات 4 مركبات، وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى طرد الأهالي.

وأوضح، أنها ليست المرة الأولى التي يخط فيها المستوطنون شعارات عنصرية في البلدة، حيث اعتدوا قبل أيام وخلال الأشهر الماضية على حي البرج في بيت إكسا الذي توسعت مستوطنة "راموت" على حساب أراضيه، وأصبح محاصرا من جميع الجهات ومعزولا عن القرية بالكامل.

يذكر، أن بيت إكسا لها مدخل وحيد مقام عليه حاجز دائم لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعمد التنكيل بأهالي البلدة بشكل مستمر، ويعرقل دخول أي شخص من خارجها إلا وفق شروط مشددة.

ويقطن البلدة المحاصرة بجدار الفصل العنصري قرابة 2500 مواطن، يعيشون في ظروف صعبة للغاية جراء الاغلاق المتواصل منذ 20 عاما.