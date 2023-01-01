الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من يطا جنوب الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين من بلدة يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: محمد جبرائيل العمور، والاسير المحرر زياد حسن يوسف الخلايلة، ومحمد ماهر أبو شاكر، وثائر محمود عوض الله، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات الظاهرية وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.