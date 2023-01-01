ابو هولي:شعبنا سيفشل كل المؤامرات التي تستهدف تعريف اللاجئ الفلسطيني

بيروت /سما/



أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد ابو هولي بأن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها في العام 1948 غير قابل للمساومة مشدداً بان المخيمات الفلسطينية ستبقى الجدار المنيع لحماية حق العودة والصخرة التي ستتحطم عليها كل المؤامرات والمساعي الهادفة الى اسقاطه من خلال اعادة تعريف اللاجئين واسقاط صفة اللجوء عن ابناء واحفاد اللاجئين الفلسطينيين .

واضاف د. ابو هولي خلال لقاء جمعه مع قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في البقاع اللبناني وامين سر واعضاء اللجنة الشعبية بمخيم الجليل (ويفل) بان محاولات مجلس الشيوخ الامريكي تمرير مشروع قانون يرمي الى اعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني ، وحصر اللاجئين فقط في الجيل الأول الذي تعرض للاقتلاع خلال النكبة، واختزالهم على بضعة آلاف، ونزع صفة اللاجئ عن كل من حصل على وثيقة إقامة دائمة، أو جنسية في مناطق اللجوء. والعمل مع الدول الأخرى لتفكيك الاونروا تدريجياً ودمج اللاجئين الفلسطينيين في مجتمعاتهم المحلية في البلدان التي يقيمون فيها ستفشل ولن تمرر على شعبنا الذي اسقط صفقة القرن .

واشار الى ان استهداف الاونروا يهدف الى تصفية قضية اللاجئين ، مؤكداً بان تحركات الكونجرس تتقاطع مع برنامج حكومة اليمين الاسرائيلي المتشدد برئاسة بنيامين نتنياهو التي تتنكر للحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة .

وقال ان الرد على محاولات مجلس الشيوخ الامريكي لتمرير هذا القانون العنصري الذي يتعارض مع القانون الدولي الانساني وقرارات الشرعية الدولية سيجسده شعبنا في كافة امكان تواجده في فعاليات احياء الذكرى 75 للنكبة ، وكذلك الدول الاعضاء في الأمم المتحدة التي صوتت بأغلبية ساحقة على قرار في كانون الثاني /ديسمبر 2022 بتكريس أنشطتها في عام 2023 للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، بما في ذلك إقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 أيار/مايو 2023، والذي يشكل اعتراف أممي بالنكبة والمأساة الفلسطينية التي حلت بالشعب الفلسطيني عندما طرد وهجر من دياره تحت وطأة المجازر والإرهاب الصهيوني في العام 1948.

وتطرق د. ابو هولي خلال اللقاء الى المشاريع التي تنفذها دائرة شؤون اللاجئين في المخيمات اللبنانية بشكل عام وفي مخيم الجليل بشكل خاص مؤكداً على مواصلة العمل في خدمة أبناء شعبنا في المخيمات للتخفيف من المعاناة التي يقع تحتها أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم خاصة في ظل الظروف الصعبة في لبنان.

وأضاف د. أبو هولي بأن المشاريع التي تنفذها دائرة شؤون اللاجئين بتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس ستبقى مستمرة لحين عودة اللاجئين الى ديارهم ووطنهم فلسطين، لافتاً الى انه سيكون هناك مزيد من الاهتمام لهذة المشاريع التنموية التي يحتاجها أبناء شعبنا في المخيمات وخاصة مخيمات لبنان.

وزار د. ابو هولي والوفد المرافق مخيم الجليل (ويفل) في البقاع اللبناني – بعلبك مساء اليوم وكان في استقباله فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في البقاع، أمام مقر الأمن الوطني في مخيّم الجليل.

وتقدم الحاضرين في الإستقبال أمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في البقاع م.فراس الحاج، وأمين سر اللجان الشعبية في البقاع خالد عثمان، ومدير خدمات الأونروا في البقاع أحمد موح، وممثلين عن فصائل العمل الوطني واللجان الشعبية، وفعاليات المخيّم وحشد من أبناء المخيّم.

ورحب المهندس فراس الحاج برئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي والوفد المرافق له، مؤكداً على الدور الرئيسي والفاعل التي تبذله دائرة شؤون اللاجئين في تأمين إحتياجات أبناء شعبنا في المخيمات وخاصة في مخيّم الجليل.

وتوجه الحاج بالتحية والتقدير إلى سيادة الرئيس محمود عباس على متابعته الحثيثة وتوجيهاته في تلبية إحتياجات أبناء شعبنا، كما توجه بالتحية إلى د. أبو هولي على دعمه المستمر في تأمين الخدمات والإحتياجات من خلال المشاريع التي تقوم بها دائرة شؤون اللاجئين.

وتفقد د. ابو هولي والوفد المرافق وقيادة فصائل المنظمة أزقة وساحات المخيّم، للإطلاع على المشاريع التي قامت بتنفيذها دائرة شؤون اللاجئين في الفترة السابقة من محطة تكرير المياه وزيارة روضة بيسان والإستماع إلى الحاجات والأولويات التي تحتاجها الروضة، ومن ثم توجهوا إلى زيارة مقر الهلال الاحمر الفلسطيني ومقبرة المخيّم وتم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء مع قراءة الفاتحة، وشرح القائمون على مشروع المقبرة آلية ترتيبها وإعادة تنظيمها.

وفي الختام قدمت فصائل "م.ت.ف" في البقاع درع تكريمي للدكتور أحمد أبو هولي وفاءً وتقديراً للجهود التي يبذلها ويقدمها في خدمة أبناء شعبنا.

ويضم الوفد المرافق مع د. ابو هولي كل من وكيل دائرة شؤون اللاجئين انور حمام ومدير الدائرة في لبنان جمال فياض ومدير عام المخيمات ياسر ابو كشك ومدير عام الاعلام والدراسات والاونروا رامي المدهون ومدير الادارة العامة للشؤون المالية على صوافطة، وامين سر اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان المهندس منعم عوض .