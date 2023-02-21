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أجواء صافية وارتفاع على درجات الحرارة

الأربعاء 22 فبراير 2023 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء صافية وارتفاع على درجات الحرارة



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الأربعاء، صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام وباردا الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها العام ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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