جيش الاحتلال يقر بقتله الطفل العلامي بالخطأ

القدس المحتلة/سما/

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، تقديم لائحة اتهام ضد الجندي الذي أطلق النار على مركبة في الخليل نهاية شهر تموز 2021، ما أدى لاستشهاد الطفل محمد العلامي (11 عامًا).

وبحسب قناة كان العبرية، فإن الطفل كان في مركبة عائلته حين أطلق جندي النار تجاههم رغم أنهم لم يشكلوا أي خطر على حياة أي من الجنود.

وادعى الجندي أنه أطلق النار لأنه اعتقد أن ركاب المركبة قد دفنوا جثة طفل فلسطيني في أرض قريبة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن إطلاق النار نفذ في انتهاك للقواعد ولم يكن هناك أي حالة تهديد للحياة تستوجب إطلاق النار على المركبة.