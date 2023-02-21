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آخر المستجدات الصحية للأسيرين المصابين ثائر وحسن عوضات

الثلاثاء 21 فبراير 2023 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
آخر المستجدات الصحية للأسيرين المصابين ثائر وحسن عوضات



رام الله/سما/

 قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الوضع الصحي للأسير المصاب ثائر عوضات ما زال خطيرا، رغم إزالة أجهزة التنفس والتخدير عنه، واستفاقته من غيبوبته، حيث ما زالت تلازمه أنبوبة أكسجين بالأنف، وأن الأسير المصاب حسن عوضات تم نقله من مستشفى "هداسا عين كارم إلى مستشفى سجن الرملة".        

وأوضحت الهيئة في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، أن محاميها كريم عجوة، زار مستشفى "هداسا عين كارم" مساء اليوم للاطمئنان على الحالة الصحية للأسيرين المصابين ثائر وحسن عوضات، والوقوف على آخر المستجدات حول أوضاعهم، وما يقدم لهم من أدوية وعلاج.

وأكدت الهيئة أن الأسير ثائر عوضات ما زال يرقد في قسم العناية المكثفة في المستشفى، وأشارت إلى أنه من المقرر أن تعقد جلسة تمديد توقيف في المحكمة العسكرية في "عوفر" يوم الخميس المقبل، للأسيرين عويضات، منوها إلى أن الجلسة ستعقد دون حضور الأسير ثائر نظرا لوضعه الصحي.

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