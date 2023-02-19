الاحتلال يستولي على مبلغ مالي من منزل أسير في سلوان

القدس المحتلة/سما/

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مبلغ مالي من منزل الأسير محمد فرحات في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت منزل الأسير فرحات، وفتشت في مقتنيات العائلة التي لم تكن متواجدة في المنزل، قبل أن تستولي على 3 آلاف شيقل.

وذكرت أن الأسير فرحات محكوم عليه بالسجن الفعلي مدة 12 سنة أمضى منها 6 سنوات.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت عشرات منازل الأسرى والأسرى المحررين في القدس المحتلة خلال الأيام الأخيرة، واستولت على أموال ومقتنيات ثمينة، كما حجزت على الحسابات البنكية لعوائل الأسرى.

وتأتي هذه الهجمة على الأسرى وذويهم بعد قرار ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير ووزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بالاستيلاء على أموال 87 أسيرا وأسيرا محررا من القدس المحتلة.

يُشار إلى أنّ سياسة حجز أموال الأسرى المقدسيين والمحررين، ابتدعها الاحتلال منذ عدة سنوات، وطالت المئات من الأسرى، وعائلاتهم، ومحررين وعائلاتهم، عدا عن الاستيلاء على ممتلكات ومبالغ مالية، ومصاغ ذهبي من منازلهم.