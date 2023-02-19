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منذ بداية العام.. الاحتلال اعتقل 400 مقدسي

الثلاثاء 21 فبراير 2023 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
منذ بداية العام.. الاحتلال اعتقل 400 مقدسي



القدس المحتلة/سما/

أفادت محافظة القدس، الثلاثاء، أن أعداد المعتقلين الفلسطينيين في المحافظة، بلغت منذ بداية العام 400 معتقل.

وقال المستشار الإعلامي لمحافظة القدس، معروف الرفاعي، في تصريحات صحفية، إلى أن هذا يعد تصعيدًا خطيرًا بالمقارنة بأعداد معتقلي نفس الفترة من العام 2022 الماضي.

وبين الرفاعي، أن قوات الاحتلال وسعت من حملات الاعتقال ضد نشطاء وشبان القدس على إثر العصيان المدني الذي نفذ في مناطق عدة من محافظة القدس قبل يومين.

وأشار إلى تصاعد حالات الاعتقال الجماعية التي تقوم بها أجهزة الاحتلال الأمنية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتزامن عيد الفصح اليهودي مع الأسبوع الثالث منه، حيث تقوم باعتقالات احترازية قبل هذا الموعد من كل عام.


واعتبر الرفاعي أن تصاعد حالات الاعتقال ضد الشبان المقدسيين، تأتي استمرارًا للسياسة الممنهجة التي تتبعها حكومات الاحتلال المتعاقبة من أجل الضغط على شبان المدينة المقدسة لتفريغها من أهلها الأصليين، في محاولة مستميتة لتهويدها وإحلال المستوطنين مكانهم.

#القدس المحتلة #اعتقالات

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