واشنطن بوست: العلاقة بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" تزداد توترا

واشنطن/سما/

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالا للصحافي هنري أولسن قال فيه إن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تزداد توترا. وذكر أنه في الأسابيع الماضية ورد أن إدارة بايدن والحكومة اليمينية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اصطدمتا في عدد من القضايا، من خطط نتنياهو لإصلاح النظام القضائي في البلاد إلى جهوده لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

ويرى الكاتب أن العلاقة المتوترة هي أكثر من مجرد خلافات سياسية، “إنه خلاف أيديولوجي لم يعد الديمقراطيون والإسرائيليون الذين يميلون لمعسكر اليمين قادرين على تجنبه بشكل متزايد بشكل سيغير أساس التحالف المستمر منذ عقود”.

ويقول إن إسرائيل بدأت أولا تحت سيطرة اليهود الأشكناز العلمانيين الذين هاجروا من أوروبا الغربية. كانوا إلى حد كبير من ذوي الميول اليسارية، لذلك لعقود بعد قيامها في عام 1948، كانت البلاد يحكمها حزب العمل الاشتراكي الديمقراطي في ائتلاف مع أحزاب يسارية أخرى أصغر.

وتغير ذلك مع هجرة المزيد من اليهود الشرقيين إلى البلاد من شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مما أدى إلى فوز حزب ليكود يمين- الوسط الصادم في عام 1977. وكان هؤلاء الناخبون يميلون إلى أن يكونوا أكثر تدينا وتشددا وقومية من أشكنازي يسار الوسط.

ويضيف أولسن أن التغيرات الديموغرافية أدت منذ ذلك الحين إلى دفع السياسة الإسرائيلية إلى اليمين أكثر. جلبت الهجرة الجماعية من الاتحاد السوفييتي السابق يهودا علمانيين ذوي ميول يمينية يميلون إلى دعم حزب الليكود أو حزب إسرائيل بيتنا المهاجر من روسيا.

وتميل الهجرة من أماكن أخرى إلى جذب اليهود المتدينين الذين أرادوا الاستقرار في الضفة الغربية، والتي يشيرون إليها بأسمائها التوراتية مثل يهودا والسامرة. هؤلاء الناخبون غالبا ما يدعمون أحزابا قريبة إلى يمين الليكود.

وقال الكاتب إن معدلات المواليد المرتفعة بين اليهود الأرثوذكس المتطرفين تعمل على إغلاق السلطة السياسية لليمين الديني. لدى النساء اليهوديات العلمانيات الآن ما معدله طفلان، وهو رقم أعلى بقليل من معدلات الخصوبة في الولايات المتحدة. لكن النساء اليهوديات المتدينات لديهن أربعة أطفال في المتوسط، والنساء الحريديم لديهن أكثر من ستة أطفال. وهذا يفسر سبب كون السكان الحريديم يشكلون 13% فقط من إسرائيل اليوم، بينما يشكل الأطفال الحريديون 24% من السكان الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات. وهذا يعني أن تأثير اليمين الديني سينمو حتما في الانتخابات القادمة.

ويوثق الأكاديمي الإسرائيلي دان بن دافيد هذا الارتفاع الحتمي، مشيرا إلى أن الناخبين الحريديم يحضرون بمعدلات أعلى ويصوتون بالإجماع تقريبا لأحزاب الحريديم. حصل هذان الحزبان، يهدوت هتوراة وشاس، على 14% من الأصوات في انتخابات العام الماضي. من المرجح أن يتخطى هذا المجموع 20% عندما يبلغ الأطفال الصغار الحريديون 18 عاما في أربعينيات القرن الحالي.

كما ينمو اليمين المؤيد للاستيطان من غير الحريديين. فاز حزبه الأساسي، الحزب الصهيوني الديني، بحوالي 11% من الأصوات، لكن هذا يقلل من أهمية الدور الذي تلعبه مشاعر المستوطنين على اليمين. ومنحت المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية 81.6 % من الأصوات للأحزاب التي تدعم نتنياهو. لا يزال حزب الليكود بزعامة نتنياهو يفوز بحصة كبيرة من هذا التصويت، لكنه سيفقد قوته بشكل واضح إذا دعم موقف الرئيس بايدن بشأن تقييد نمو المستوطنات. نتنياهو لا يستطيع التخلي عن قاعدته.

هذه الحقائق تعني أن السياسة الإسرائيلية التي يفضلها الديمقراطيون – حكومات يسار الوسط التي يهيمن عليها سكان منطقة تل أبيب الليبرالية – لم تعد ممكنة.

وباتت مثل هذه الحكومة مستحيلة بالفعل، لأنها ستتطلب دعما من الجميع من الأحزاب العربية اليسارية المؤيدة للفلسطينيين في القائمة المشتركة إلى الأحزاب ذات الميول اليمينية مثل إسرائيل بيتنا. علاوة على ذلك، فإن حصة هذا التحالف من الأصوات ستنخفض حتما مع نمو السكان الحريديم والمستوطنين.

ويقول إن هذه الجماعات لا تريد أن يوقف اليساريون تطلعاتهم السياسية. هذا هو السبب في أن الإصلاح القضائي جزء لا يتجزأ من برنامج حكومة نتنياهو. نادرا ما تلغي المحكمة العليا الإسرائيلية قانونا، لكنها عندما تفعل ذلك دائما ما تفعل ذلك من منظور يسار الوسط. قد يغير مشروع قانون الإصلاح ذلك من خلال منح الحكومة المزيد من الصلاحيات لاختيار من يخدم في المحكمة وتقييد سلطتها لإلغاء القوانين التي أقرها الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). وقد انتقد بايدن مشروع القانون، لكن نتنياهو لا يمكنه التخلي عنه دون تفكيك ائتلافه.

وتوقع الكاتب تفاقم هذه الضغوط، ذلك أن الناخبين اليمينيين يريدون ما قد يبدو للعديد من الأمريكيين على أنها امتيازات خاصة للسكان المتدينين، مثل الإعفاءات من التجنيد العسكري الشامل (لليهود الإسرائيليين) والإعانات المكثفة لمجتمع الحريديم. إنهم يعلنون دون خجل أنهم يريدون السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بأكملها. وهم يريدون سياسة متشددة تجاه إيران لا تقبل المساومة.

وسيترك نتنياهو السياسة في النهاية. لكن هذه الضغوط السياسية والأصوات لن تفعل ذلك.

ومن المرجح أن الإدارات الجمهورية لن ترى أي مشكلة في هذا. سوف يرون الكتلة الدينية اليمينية الناشئة في إسرائيل كصورة مرآة لهم، وصولا إلى العداء العنيف الذي تواجهه من مؤسسات النخبة الإسرائيلية.

لكن الإدارات الديمقراطية ستظل بالتأكيد مذعورة مما يحدث في إسرائيل. وسيتعين الاختيار بين مبادئ يسار الوسط ومواصلة التحالف القوي تاريخيا بين الولايات المتحدة وإسرائيل. بالنظر إلى أن الديمقراطيين الليبراليين يتعاطفون بالفعل مع الفلسطينيين أكثر من تعاطفهم مع الإسرائيليين، فإن الحفاظ على التحالف سيكون صعبا بشكل متزايد على أي رئيس ديمقراطي.

وقبل أن يمضي وقت طويل، يمكن أن يصبح الدعم طويل الأمد من الحزبين لإسرائيل في الولايات المتحدة شيئا من الماضي.