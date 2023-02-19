التنمية والغذاء العالمي يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير المساعدات للأسر المستفيدة

رام الله/سما/

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالوزير أحمد مجدلاني، وبرنامج الغذاء العالمي ممثلا بمديره القطري في الأراضي الفلسطينية سامر عبد الجابر، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تشكيل إطار تعاون بين الطرفين لتوفير المساعدات الغذائية للفقراء والأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد، والتي ترعى أطفالا ومسنين.

وقال مجدلاني: "تعمل الوزارة بالتعاون مع الشركاء على سد فجوة الفقر من خلال مشاريع التمكين الاقتصادي وذلك لدعم الأسر وتمكينها من الاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذاتي".

وتابع أن "تردي الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية بسبب إجراءات الاحتلال الاسرائيلي زاد فجوة الفقر وعدد الفقراء".

وأضاف: "نتطلع للمزيد من التعاون واستمرار التنسيق، إضافة الى التركيز على مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة وبشكل خاص الأسر التي ترأسها نساء والأسر في مدينة القدس".

وعلى هامش التوقيع، تحدث مجدلاني عن عمل الوزارة على إنجاز السجل الوطني الاجتماعي الذي يعتبر أرضية للسجل الاجتماعي الوطني ونظام التحويل الوطني، الذي ستعمل به الوزارة وفقا لمنهجية إدارة الحالة.

بدوره، قال عبد الجابر "إن العلاقة بين البرنامج والوزارة استراتيجية تجمعهما رؤية مشتركة نحو المزيد من المساعدات والمشاريع التي تخدم الأسر المستفيدة، لتحقيق الأمن الغذائي لتلك الأسر."

وتابع "سيستثمر برنامج الغذاء العالمي خبراته التقنية المتعددة في إطار الشراكة مع الوزارة لدعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين نظام الحماية الاجتماعية، وتحليل بيانات الفقر للأسر من أجل تحديد خط الفقر الغذائي، وتعزيز المساعدات الاجتماعية للتخفيف من حدة الفقر من منظور الأمن الغذائي، إضافة لدعم المساعدات الاجتماعية المقدمة من الوزارة في حالات الطوارئ."

يذكر أن هذه الاتفاقية تقضي بتوفير المساعدات الغذائية من خلال القسائم الشرائية، إضافة لمنح الأسر مشاريع تمكين اقتصادي تحقق لها الاكتفاء الذاتي.