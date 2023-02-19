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المغرب: توقيع بروتوكول تعاون لإحداث "خلية اليقظة والتنسيق والتتبع للطوارئ والمستعجلات" بالقدس

الثلاثاء 21 فبراير 2023 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب: توقيع بروتوكول تعاون لإحداث "خلية اليقظة والتنسيق والتتبع للطوارئ والمستعجلات" بالقدس



الرباط/سما/

وُقع في العاصمة المغربية الرباط، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون لإحداث "خلية اليقظة والتنسيق والتتبع للطوارئ والمستعجلات" في القدس، بتمويل من وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس، وذلك في إطار برنامج دعم القطاع الصحي برسم سنة 2023.

ووقع بروتوكول التعاون إلى جانب المدير المُكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي، كل من: أمين سر شبكة مستشفيات القدس الشرقية، المدير التنفيذي لمستشفى المطلع فادي الأطرش، ومدير مستشفى المقاصد عدنان فرهود، ومحمد جاد الله عن المركز الصحي العربي وعيادات المسجد الأقصى المبارك، نيابة عن مدير المركز أحمد سرور.

وينظم هذا البرتوكول أوجه التعاون والشراكة بين الأطراف لتنفيذ المشروع الذي تقرر إقامته بمستشفى جمعية المقاصد الخيرية بالقدس، باعتباره المستشفى المرجعي في القدس الذي يؤمن التكفل بالحالات في وضعية الطوارئ والمستعجلات، وذلك لتسهيل التواصل بين المصالح المتدخلة في الحالات التي تستوجب تدخلات طارئة.

ويهدف، كذلك، إلى تنظيم دورات تدريبية في القدس أو خارجها لفائدة الكوادر الطبية والإدارية المتخصصة في حالات المستعجلات والطوارئ، عند الاقتضاء، ووضع برامج مشتركة للتطوير المستمر للتقنيات ولمهارات الموارد البشرية وبرمجة لقاءات علمية مشتركة، مع برمجة زيارات لتبادل الخبرات بين الأطباء والأطر التمريضية والإدارية المختصة في حالات الطوارئ والمستعجلات من القدس إلى المغرب وإلى غيره من البلدان، كلما سنحت الفرصة لذلك.

وحضر التوقيع، الذي جرى بمقر الوكالة في الرباط، سفير دولة فلسطين لدى المغرب جمال الشوبكي، وسفيرة المملكة الأردنية الهاشمية جُمانة اغنيمات، وممثلة منظمة الصحة العالمية مريم بيكديلي، إلى جانب مسؤولي القطاع الصحي المدني والعسكري بالمغرب، ورئيس مجلس الأطباء المغاربة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعدد من رؤساء الجمعيات المتخصصة في الصحة.

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#الرباط #المغرب

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