فتوح يدين منع الاحتلال نائبة بالبرلمان الأوروبي من دخول فلسطين

رام الله/سما/

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي النائبة في البرلمان الأوروبي آنا ميراندا من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن زيارة رسمية لوفد من البرلمان الأوروبي.

وقال فتوح في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إن "هذا الاحتلال الفاشي يمنع ويعطل دور المؤسسات والجمعيات والفعاليات المدافعة عن حقوق الإنسان والقوانين والأعراف الدولية من القيام بواجباتها، في سلوك عنصري مستمر يمر دون أي عقاب أو إجراءات بحقه من قبل من يدافع عن حقوق الانسان والديمقراطية في العالم، وكأن دولة الاحتلال فوق القانون الدولي، ولا يجوز أن تتعرض للنقد أو للمحاسبة".

وطالب فتوح رئاسة البرلمان الأوروبي والأحزاب المشكلة له بعدم الصمت على هذه الإجراءات العنجهية والعنصرية، والضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن إجراءاتها القمعية ضد شعبنا والسماح لمؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والقانونية وممثلي البرلمانات الأوروبية والعالمية بالتحرك ميدانيا لمتابعة أوضاع شعبنا الانسانية والاقتصادية، والاطلاع على معاناته جراء الاحتلال.

ــــ