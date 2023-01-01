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الاحتلال يخطر بهدم منشآت سكنية شرق طوباس

الثلاثاء 21 فبراير 2023 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بهدم منشآت سكنية شرق طوباس



طوباس/سما/

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم خمس منشآت سكنية في قرية العقبة شرق مدينة طوباس، بحجة عدم الترخيص.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن الاحتلال أخطر بهدم أربعة منازل قيد الإنشاء بمساحات مختلفة تعود للمواطنين: أحمد عبد الكريم، وعامر صالح عبد الله صالح، ومحمد عبد الله حسن دبك، وفراس عبد الكريم دبك، بالإضافة لبيت متنقل تعود ملكيته للمواطن ياسين طالب، مستندا إلى القرار العسكري الذي يحمل رقم 1797.

وأوضح دراغمة أن القرار العسكري 1797 يتيح لسلطات الاحتلال الهدم خلال 96 ساعة.

#طوباس

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