نتنياهو يعلق على تراجع قيمة الشيكل

القدس المحتلة/سما/

علق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على تراجع قيمة الشيكل أمام الدولار الأمريكي.

ووفق موقع واللا العبري قال نتنياهو:" إن استقلال بنك إسرائيل لن يتضرر.

وأضاف نتنياهو، أن "لجنة النقد التي يرأسها محافظ بنك إسرائيل ستبقى كما هي - ولن يغير ذلك شيئا".

وقفز سعر صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، بأكثر من 2٪ إلى 3.64 شيكل للدولار، على الرغم من زيادة أسعار الفائدة التي أعلنها محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، والتي كان من المتوقع أن تعزز قيمة الشيكل. بعد مصادقة الكنيست على القسم الأول من خطة إضعاف جهاز القضاء، الليلة الماضية.