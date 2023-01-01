  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشيخ يبحث مع وفد "أيباك" "العلاقات الفلسطينية مع الإدارة الأميركية"

الثلاثاء 21 فبراير 2023 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يبحث مع وفد "أيباك" "العلاقات الفلسطينية مع الإدارة الأميركية"



رام الله/سما/

اجتمع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، مع وفد من "اللجنة الأميركية الإسرائيلية للعلاقات العامّة" (أيباك) التي تعدّ كبرى منظمات اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، قال الشيخ الذي يشغل كذلك منصب وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، إنه بحث مع وفد "أيباك" "العلاقات الفلسطينية مع الإدارة الأميركية وقضايا إقليمية ودولية".

وأضاف أنه شدد خلال اللقاء، "على ضرورة وجود أفق سياسي يفضي إلى حل الدولتين حسب قرارات الشرعية الدولية".

#حسين الشيخ

الأكثر قراءة اليوم

زلزال جديد يضرب تركيا وسوريا يشعر به سكان فلسطين

هل عكا على موعد مع تسونامي؟

ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل

مصر تعلن عن هزة أرضية مركزها شمال رفح

واللا: قناة اتصال سرية بين مكتبي الرئيس عباس ونتنياهو

بعد وقوع زلزال تركيا الجديد .. عالم الزلازل الهولندي يضرب مجددًا بتنبؤاته

ارتفاع في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

فلسطينيون يقيّمون سحب مشروع القرار الدولي بشأن الاستيطان

4c3h83a252cf0127ovj_800C450-780x450

مسؤول إسرائيلي يحذّر من زلزال سياسي في "إسرائيل"

1244243388

يديعوت: "رعب حقيقي"بعد الانقلاب القضائي.. لا يبقى أمام الفلسطينيين سوى ثلاثة خيارات

بعد المصادقة على خطة إضعاف القضاء: استمرار تراجع قوة الشيكل مقابل الدولار

معاريف تهاجم تصريحات السيسي حول الأقصى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية