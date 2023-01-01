الشيخ يبحث مع وفد "أيباك" "العلاقات الفلسطينية مع الإدارة الأميركية"

رام الله/سما/

اجتمع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، مع وفد من "اللجنة الأميركية الإسرائيلية للعلاقات العامّة" (أيباك) التي تعدّ كبرى منظمات اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، قال الشيخ الذي يشغل كذلك منصب وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، إنه بحث مع وفد "أيباك" "العلاقات الفلسطينية مع الإدارة الأميركية وقضايا إقليمية ودولية".

وأضاف أنه شدد خلال اللقاء، "على ضرورة وجود أفق سياسي يفضي إلى حل الدولتين حسب قرارات الشرعية الدولية".