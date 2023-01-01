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محافظ جنين يسلم مكرمة رئاسية لحالات اجتماعية

الثلاثاء 21 فبراير 2023 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ جنين يسلم مكرمة رئاسية لحالات اجتماعية



جنين/سما/

سلم محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، ومسؤولة ملف المساعدات الإنسانية في ديوان الرئاسة اللواء رائدة الفارس، في مقر المحافظة، اليوم الثلاثاء، مكرمة رئاسية تتمثل بماكينة خياطة لحالة اجتماعية من مدينة جنين لتمكينها ومساعداتها على تأسيس مشروع خاص يحقق مصدر رزق لها؛ ضمن مشروع تمكين الأسر الفقيرة .

ونقل المحافظ الرجوب، تحيات الرئيس محمود عباس للحالة المستفيدة، مؤكدا  اهتمام وحرص سيادته المستمر بالوقوف إلى جانب الأسر المعوزة وكل من يحتاج المساعدة من أبناء شعبنا.

من جانبها، أكدت الفارس على تعليمات الرئيس بمتابعة الحالات الإنسانية والمعوزة من أبناء شعبنا والوقوف إلى جانبها وتمكينها من العيش بظروف أفضل.

وحضر التسليم مدير التنمية الاجتماعية في جنين محمد بشارات، ونائب المحافظ كمال أبو الرب، ومساعد المحافظ حسن الطاهر. 

#جنين

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