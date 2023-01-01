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الاحتلال يمنع نائبة في البرلمان الأوروبي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة

الثلاثاء 21 فبراير 2023 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع نائبة في البرلمان الأوروبي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة



رام الله/سما/

 منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي النائبة في البرلمان الأوروبي آنا ميراندا، من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن زيارة رسمية لوفد من البرلمان الأوروبي.

وفي تغريدة لها على حساب "تويتر"، كتبت ميراندا:" طُردتُ من قبل إسرائيل! بعد عدة ساعات من الانتظار، فمنذ الساعة 9 مساء لم تسمح لي إسرائيل بالدخول كعضو في الوفد للعلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي. الساعة تقترب من الخامسة صباحا وقد انطلقت في أول رحلة إلى مدريد."

كما علّقت عضو البرلمان الأوروبي غريس أوسوليفان، في تغريدة لها، على "تويتر" قائلة: "هذا غير مقبول تماما، وقد جاء ذلك بعد منع زميلنا في البرلمان الأوروبي مانو بينيدا".

ويزور وفد أعضاء البرلمان الأوروبي، برئاسة عضو البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين مارجريت أوكين، الأراضي الفلسطينية في الفترة ما بين 21 و23 شباط الجاري، وسيجتمع غدا مع عدد من المسؤولين، بمن فيهم رئيس الوزراء محمد اشتية.

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#آنا ميراندا #البرلمان الاوروبي

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