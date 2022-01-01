  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"المفتي العام" يدعو إلى مراجعة دار الإفتاء قبل إصدار الإمساكيات الرمضانية

الثلاثاء 21 فبراير 2023 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المفتي العام" يدعو إلى مراجعة دار الإفتاء قبل إصدار الإمساكيات الرمضانية



رام الله/سما/

 دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، المواطنين وأصحاب المطابع، إلى مراجعة دار الإفتاء الفلسطينية في القدس الشريف، وفي المحافظات الفلسطينية، بشأن طباعة الإمساكيات الرمضانية، بهدف التأكد من المواقيت والتواريخ.

وقال الشيخ حسين: إن إعداد الإمساكيات وطباعتها أمر تعبدي، يتعلق بركنين من أركان الإسلام، وهما الصلاة والصيام، ما يقتضي مراعاة دقة المواقيت، حتى يؤدي المسلمون عباداتهم على الوجه الصحيح.

وبين أن هناك أخطاءً تقع فيها بعض المطابع أحياناً بغير قصد في كل عام، داعياً أصحاب العلاقة إلى توخي الدقة والحذر عند طباعة الإمساكيات الرمضانية.

ودعا المفتي العام إلى الاستعاضة عن استخدام كلمة "الإمساك" قبل أذان الفجر، بعبارة "الأذان الأول"، ليصبح ترتيب المواقيت على النحو الآتي: الأذان الأول، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وذلك دفعاً للالتباس الذي يقع فيه بعض الناس، إذ يظنون أن أذان الإمساك يعني الامتناع عن الطعام والشراب، وهذا خطأ، فالامتناع يكون عند البدء برفع أذان الفجر الثاني، والذي به يبدأ دخول وقت صلاة الفجر.

وناشد المطابع اعتماد مواقيت المسجد الأقصى المبارك، مع مراعاة فروق الوقت في المدن الأخرى، مضيفاً أنه يمكن للمواطنين، وأصحاب المطابع، الاطلاع على توقيت الصلاة الدهري، الذي قامت دار الإفتاء بطبعه ونشره على موقعها الإلكتروني  www.darifta.ps.

#المفتي العام للقدس

الأكثر قراءة اليوم

زلزال جديد يضرب تركيا وسوريا يشعر به سكان فلسطين

هل عكا على موعد مع تسونامي؟

ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل

مصر تعلن عن هزة أرضية مركزها شمال رفح

واللا: قناة اتصال سرية بين مكتبي الرئيس عباس ونتنياهو

بعد وقوع زلزال تركيا الجديد .. عالم الزلازل الهولندي يضرب مجددًا بتنبؤاته

قرقاش يكشف ما فعلته الإمارات بشأن فلسطين في مجلس الأمن لأول مرة منذ 9 سنوات

الأخبار الرئيسية

فلسطينيون يقيّمون سحب مشروع القرار الدولي بشأن الاستيطان

4c3h83a252cf0127ovj_800C450-780x450

مسؤول إسرائيلي يحذّر من زلزال سياسي في "إسرائيل"

1244243388

يديعوت: "رعب حقيقي"بعد الانقلاب القضائي.. لا يبقى أمام الفلسطينيين سوى ثلاثة خيارات

بعد المصادقة على خطة إضعاف القضاء: استمرار تراجع قوة الشيكل مقابل الدولار

معاريف تهاجم تصريحات السيسي حول الأقصى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية