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﻿زيلينسكي يطلب لقاء نتنياهو..

الثلاثاء 21 فبراير 2023 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
﻿زيلينسكي يطلب لقاء نتنياهو..



القدس المحتلة/سما/

كشفت التلفزيون الإسرائيلي أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وجه دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لعقد لقاء يجمعهما في كييف، وأن مكتب الأخير يدرس الأمر.

وذكرت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، أن "زيلينسكي طلب عقد لقاء مع نتنياهو، وأن الطلب أرسل بواسطة وزير الخارجية إيلي كوهين الذي زار كييف الأسبوع الماضي".

وبحسب القناة، "يقدر مسؤولون إسرائيليون كبار أنه في ظل الوضع السياسي الحالي والحساسية تجاه الروس، فإن زيارة نتنياهو إلى كييف يمكن أن تشكل معضلة لإسرائيل، لكن تتم دراسة الطلب حاليا من قبل مكتب رئيس الوزراء".

كما نقلت القناة عن مسؤول أوكراني قوله: "نود أن يعقد الاجتماع في كييف".

وكان نتنياهو قد وعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في زيارته الأخيرة إلى إسرائيل، بإعادة تقييم الموقف الإسرائيلي بخصوص تزويد أوكرانيا بالأسلحة الدفاعية، لكن موقع "والا" الإسرائيلي الذي انفرد بالخبر في حينه أشار إلى أن "الموقف الإسرائيلي الرافض لتزويد كييف بالأسلحة لن يتغير البتة، بسبب مخاوف إسرائيل من أن يؤثر ذلك على منظومة التنسيق بين إسرائيل وروسيا وموسكو فيما يخص الهجمات الإسرائيلية في سوريا".

#زيلينسكي #نتنياهو

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