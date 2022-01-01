الخارجية الروسية تستدعي السفيرة الأمريكية لدى موسكو

موسكو/سما/

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، أنها استدعت السفيرة الأمريكية لين تريسي، على خلفية التصعيد وانجرار الولايات المتحدة إلى الصراع بأوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "إن رئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية، تم استدعاؤها إلى وزارة الخارجية الروسية، في 21 فبراير، وذلك على خلفية التورط المتزايد للولايات المتحدة في الأعمال القتالية إلى جانب نظام كييف".

وأضافت أنها أبلغت السفيرة الأمريكية بضرورة أن تتخذ واشنطن خطوات لسحب عسكرييها والعسكريين التابعين لحلف شمال الأطلسي (الناتو) من أوكرانيا.

كذلك أبلغت الخارجية الروسية تريسي أنه على الولايات المتحدة ألا تعرقل التحقيق الموضوعي في انفجارات "السيل الشمالي" لنقل الغاز، وأكدت أيضا على ضرورة أن تقدم واشنطن تفسيرات حول الانفجارات التي استهدفت أنابيب نقل الغاز.