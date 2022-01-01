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كوهين يتهم مجلس الأمن الدولي بالانحياز

الثلاثاء 21 فبراير 2023 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوهين يتهم مجلس الأمن الدولي بالانحياز



القدس المحتلة/سما/

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بـ"الانحياز"، عقب تنديده بـ"إضفاء الشرعية" على 9 مستوطنات في الضفة الغربية.

 

ووصف كوهين البيان بـ"الأحادي الجانب ويتجاهل "الإرهاب الفلسطيني" وتحريض وتمويل الإرهابيين وعائلاتهم من قبل السلطة الفلسطينية"، معتبرا أنه "وصمة عار على الأمم المتحدة التي لا تزال منحازة وتقف إلى جانب فريق دون آخر وتعطي الضوء الأخضر بشكل غير مباشر لمنظمات الإرهاب الفلسطينية".

كما أصدر ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بيانا جاء فيه:"مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نشر بيانا أحادي الجانب ينكر حق اليهود بالعيش في وطنهم التاريخي، ويتجاهل العمليات التي ينفذها الفلسطينيون في القدس، ويتجاهل حقيقة أن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب وتدفع لعائلات إرهابيين، وتختزل من معاداة السامية التي قادت الى قتل ملايين اليهود. هذا البيان ما كان يجب أن يصدر وما كان على الولايات المتحدة الانضمام إليه".

#ايلي كوهين #الامم المتحدة

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