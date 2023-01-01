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الخليل: كشف ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني عبر "الانستغرام"

الثلاثاء 21 فبراير 2023 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني عبر تطبيق "الانستغرام" وقبضت على المشتبه فيه في الخليل.


وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها إحدى السيدات لدائرة الجرائم الإلكترونية تتعلق بقيام شخص بابتزازها مادياً عبر تطبيق الانستجرام مقابل عدم نشر صورها الشخصية وأنها قامت بإعطائه مايقارب 150 غرام من الذهب وجهاز محمول من نوع(iphone13) إلا أنه طالبها بدفع المزيد، على الفور باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات هذه الجريمة والقبض على الفاعل.


وأضافت الشرطة بأنه وخلال عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بهذه الجريمة فقد تمكنت المباحث العامة من القبض على المشتبه به.


وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليه واحالته لجهة الإختصاص لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الاصول.

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