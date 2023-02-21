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خبير جيولوجي : عاصفة جديدة من الزلازل لن تتوقف لمدة سنة

الثلاثاء 21 فبراير 2023 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبير جيولوجي : عاصفة جديدة من الزلازل لن تتوقف لمدة سنة



وكالات

 قال الخبير الجيولوجي المصري أحمد الملاعبة "إننا سنواجه عاصفة جديدة من الزلازل" بعد وقوع زلزالين في تركيا أحدهما بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر والآخر قبل أسبوعين بقوة 7.8 درجة.

وأضاف لوسائل إعلام مصرية أن هذه العاصفة تؤكد أن الصفيحة الأناضولية، والصفيحة العربية تحاولان أن تستقرا، وهذه الزلازل مؤشر على أن المنطقة لن تهدأ من هنا إلى 9 أشهر وربما سنة، حسب تكرار الزلازل في المناطق النشطة زلزاليا.

كما أضاف أن الزلزال الذي ضرب هطاي أمس الاثنين، اتجه جنوبًا باتجاه أنطاكية، وهي منطقة مليئة بالفوالق العميقة التي يمكن أن تصل لعمق لأكثر من 10 كيلومترات أو 50 كيلومترًا، وقد تسبب بؤرا زلزالية، بسبب الطاقة الكامنة التي لم تتفرغ بعد، رغم حدوث 6 آلاف هزة ارتدادية، منذ السادس من شباط.

لكنه أوضح أن تفريغ الطاقة رغم الخسائر أمر إيجابي، "وحتى الآن توجد 20 هزة ارتدادية مسجلة لزلزال أمس، مما يساعد على تفريغ هذه الطاقة".

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