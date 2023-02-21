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مستوطنون يجبرون اثنين من رعاة الأغنام على ترك المراعي في المعرجات

الثلاثاء 21 فبراير 2023 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

أجبر مستوطنون، اليوم الثلاثاء، اثنين من رعاة الأغنام في منطقة المعرجات غرب أريحا، على ترك المراعي، وقاموا بتهديدهما بالسلاح.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات ، إن عددا من المستوطنين حاصروا راعيي الأغنام جمال سليمان مليحات، وعلي محمد مليحات، أثناء رعيهما أغنامهما في أراضٍ رعوية في منطقة عرب المليحات بطريق المعرجات، وأجبروهما على ترك المراعي، تحت تهديد السلاح.

وأضاف، أن اعتداءات المستوطنين المتصاعدة على الأراضي في أريحا والأغوار مؤخرا، تحول دون تجاوز الرعاة مسافة أكثر من 2 كم عن مساكنهم للرعي.

وتتكرر هجمات المستوطنين على رعاة الأغنام في منطقة المعرجات، شمال غرب أريحا.

#المعرجات #مستوطنون #رعاة الأغنام

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