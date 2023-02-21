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بالأسماء.. كشف وآلية السفر عبر معبر رفح غدا الأربعاء

الثلاثاء 21 فبراير 2023 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. كشف وآلية السفر عبر معبر رفح غدا الأربعاء



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأربعاء 22 فبراير 2023.

وأشارت الهيئة، إلى أن السفر ليوم غدٍ الأربعاء سيكون للحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (2023/7) وكذلك الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/7).

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، منوهة إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، داعية إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كما شددت على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

للاطلاع على كشف المسافرين: اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية: اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام: اضغط هنا  

#معبر رفح

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