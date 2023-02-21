أماكن ممنوع زيارتها حول العالم - تفاصيل

وكالات / سما /

تتمتع معظم الدول بالعديد من الأماكن السياحية التي تجذب السياح من كل أنحاء العالم ولكن بعضها تحتوى على أماكن ممنوع زيارتها لأسباب مختلفة، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "holidify".

كهوف لاسكو بفرنسا

يحتوي مجمع الكهوف "لاسكو" بفرنسا على لوحات جدارية تعود إلى ما قبل التاريخ والتي يبلغ عمرها 17300 عام، والتي عبارة عن سلسلة لوحات من العصر الحجري القديم لحيوانات مثل الماشية والأيول والبيسون وغيرها الكثير، ولكن الكهف مغلق أمام عامة الناس منذ عام 1963، وذلك لاعتقاد علماء الآثار أن زيارة السياح للمجمع قد يدمر العمل الفني القديم.

جزيرة شمال سينتينيل فى الهند

تعتبر جزيرة شمال سينتينيل واحدة من الجزر المحظورة في العالم، وغالبًا ما يلجأ الأشخاص الذين يسكنون الجزيرة إلى ممارسة العنف مع الزوار لحمايتهم، وتعيش قبيلة سينتينيل في الجزيرة لأكثر من 50000 عام تحت حماية الحكومة الهندية، وهذه المنطقة ممنوع زيارتها .

جزيرة سرتسي فى أيسلندا

وسرتسي هي جزيرة صغيرة تقع في أرخبيل قبالة الساحل الجنوبي لأيسلندا، وظهرت نتيجة انفجار بركاني استمر لمدة أربع سنوات، وحاليًا، الجزيرة مفتوحة لعدد قليل من العلماء والجيولوجيين، لكنها محظورة على حيث يُعتقد أن تواجد السياح سيعطل عمل العلماء وقد يتسبب في إفساد بعض المظاهر الطبيعية بالجزيرة.

جزيرة الأفعى فى البرازيل

تقع جزيرة الأفعى في البرازيل والتي تحتوى آلاف الثعابين القاتلة، لذلك لا يستطيع أي شخص السير في الجزيرة، لهذا تعتبر من الأماكن المحظورة، وللحفاظ على حياة الناس جعلت الحكومة زيارة الجزيرة غير قانونية، وأشار التقرير إلى أن هناك ما يقرب من 4000 ثعبان رأس رمح الذهبي في الجزيرة وهي أخطر الثعابين.

برافشيكا برانا بجمهورية التشيك

تعد برافشيكا برانا من أروع المعالم في جمهورية التشيك، وهى أكبر قوس من الحجر الرملي في أوروبا، وحتى عام 1982 ، جذب المكان السياح ولكن لتقليل التآكل، حظر على الناس زيارة المكان، ومع ذلك، يعتقد الجيولوجيون أن هذا القوس الطبيعي المكون من الحجر الرملي سينهار قريبًا، لذلك المكان محظورًا.