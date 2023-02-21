أسوأ الأفلام تقييماً من الجمهور

وكالات / سما /

يعتبر موقع IMDB واحداً من أهم محطات تقييم الأفلام عبر الجمهور في العالم حيث يتفاخر أي فيلم بحصوله على أكثر من ٦ نجمات في رأي الجمهور ولكن ما هي الأفلام التي حصدت لقب الأسوأ عبر تقييم الجمهور؟

Disaster Movie

بالرغم من تكلفته ميزانية تقدر بـ25 مليون دولار فإنه لم يحقق أرباحاً سوى 14 مليوناً فقط الفيلم الذي طرح عام 2008 تدور قصته حول مجموعة أصدقاء في العشرينيات تتم ملاحقتهم بسلسلة من الكوارث الطبيعية والأحداث الخارقة المتلاحقة، ولعب دور البطولة فيه "لوران جوتيليب" و"فاليري وايلدمان" و"كريستا فلاناجان".

Super Babies: Baby Geniuses2

عرض عام 2004 وتدور أحداثه حول مجموعة رضع يتمتعون بمستويات عالية من الذكاء ويستخدمون قواهم الخارقة للتصدي لإعلامي يقوم بتشويه عقول الأطفال وذكرت رابطة النقاد أنه الفيلم الأكثر استفزازاً والأسوأ في عرض قضايا الأطفال ولعب دور البطولة فيه "جون فويت" و"سكوت بايو" و"فانيسا آنجل".

Code Name: K.O.Z

يُعد أحد الأفلام التركية التي تتناول قضايا المغامرات والإثارة والتشويق وعرض عام 2015 وتدور أحداثه حول عدة قضايا بالتاريخ السياسي في تركيا وحتى عصرنا الحالي وتلقى العمل نقداً لاذعاً من النقاد والجمهور لكونه، منحازاً لوجهة نظر الكاتب واعتبره البعض فيلماً دعائياً عن الأحداث والاضطرابات السياسية في أنحاء البلاد والعمل من بطولة "سيم كوتوغلو" و"تولجا كاريل" و"هاكان أورال" و"هزيم كورموكو".

Manos: The hands of fate

ينتمي هذا الفيلم لنوعية أفلام الرعب الأمريكي وعرض عام 1966م ويحكي قصة عائلة ضلت طريقها وتجد نفسها محبوسة في بيت مهجور تسكنه طائفة وثنية شريرة فتحاول العائلة الهروب من البيت خلال الأحداث وحصل الفيلم على تقييم سيء لعدة أسباب منها عدم تزامن المؤثرات الصوتية والبصرية، وهناك مشاهد غير مفسرة وليس لها علاقة بقصة الفيلم بحسب الجمهور وهو من بطولة "توم نيمان" و"جاكي نيمان" و"هارولد بي وارين" و"جون رينولدز".

The Hottie & the Nottie

حصل هذا الفيلم الذي عرض عام 2008 على تقييم 2.4 من 10 بحسب الجمهور شاركت في بطولته "باريس هيلتون" مع "جويل مور" و"كريستين لاكين" ويحكي عن فتاة جميلة تشترط على معجب أن يعثر على شاب يواعد صديقتها غير الجذابة من أجل أن توافق على الخروج معه لكن تتبدل الأحداث حين يبدأ في الإعجاب بالفتاة الأخرى.

Son of the Mask

الفيلم الذي عرض عام 2005 تدور أحداثه حول رجل يعثر على القناع الشهير فيكتسب ابنه القوة الخارقة للقناع، وتحدث مطاردات مع الذين فقدوا قناعهم وحصل على تقييم 2.5 من 10 بآراء الجمهور وحقق إيرادات 60 مليون دولار وكان من المفترض أن يكون منافساً للفيلم الأصلي إذ تكلف إنتاجه 84 مليون دولار ما سبب خسائر لبطل الفيلم "جيمي كينيدي" الذي تأثرت مسيرته كممثل سلباً.