سيلينا غوميز ترد على منتقدي وزنها ببث مباشر

وكالات / سما /

من الواضح جداً أن النجمة العالمية سيلينا غوميز تعيش حالة من التصالح النفسي مع نفسها وتتحدث بثقة كبيرة عن كل المواضيع المزعجة التي يجبرها الجمهور على التطرق لها.

وخلال حديثها في بث مباشر عبر حسابها على موقع الفيديوهات "TikTok "، تطرقت النجمة للانتقادات الأخيرة، التي واجهتها، بعد زيادة وزنها بشكل كبير.

وقالت غوميز "أنا ليست عارضة أزياء ولن أكون أبداً"، كما طلبت من متابعيها الذين لا يعجبهم ذلك أن يرحلوا.

كما أشارت النجمة البالغة من العمر 30 عاماً، إلى أن دواء الذئبة الذي تتناوله، يتسبب في تقلبات كبيرة في الوزن، حيث قالت :"عندما أتناول الدواء، أميل إلى تخزين الكثير من المياه في جسمي، وهذا أمر طبيعي للغاية، وعندما أتوقف عنه، أفقد الوزن نوعاً ما".

وأضافت سيلينا :" أفضل كثيراً أن أكون بصحة جيدة، وأعتني بنفسي، أدويتي مهمة، وأعتقد أنها تساعدني".

وتابعت : "أردت فقط أن أقول وأشجع أي شخص، يشعر بأي نوع من الخجل، لما يمر به، ولا أحد يعرف القصة الحقيقية".

أعاد أحد المتابعين مؤخراً نشر فيديو سبق أن شاركته هايلي بيبر الشهر المنصرم على حسابها في تيك توك وعادت وحذفته لاحقاً، وذلك بالتزامن مع انتشار صورة لسيلينا بملابس البحر ظهرت بها بوزن زائد.

وقالت زوجة النجم الكندي جاستين بيبر في الفيديو حينها: "أنا لا أقول إنها تستحق ذلك، لكني أقول إن توقيت الله مناسب دائماً".

وفاجأت غوميز الجمهور بردها المتصالح والإيجابي على الفيديو الذي أعيد نشره بالقول: "لا بأس! لا أدع هذه الأشياء تحبطني! كن لطيفاً مع الجميع!".

أما هايلي فنفت حينها أن يكون لحذف مقطع تيك توك أي علاقة بسيلينا غوميز، حيث غردت على تويتر كاتبة: "لم أعلق أبداً على هذا النوع من الأشياء، لكننا كنا نقضي ليلة فتيات فقط، وقمنا بعمل تيك توك عشوائي من أجل المرح. إنه ليس موجهاً إلى أي شخص".. مع رموز تعبيرية لامعة وقلب أبيض.