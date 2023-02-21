  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

تسريبات تكشف مزايا "غير مسبوقة" في هاتف "آيفون" القادم

الثلاثاء 21 فبراير 2023 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسريبات تكشف مزايا "غير مسبوقة" في هاتف "آيفون" القادم



وكالات / سما /

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن تغييرات مهمة في جهاز شركة "أبل" القادم "آيفون 15"، والذي يتوقع الكشف عنه في الخريف القادم.

ووفق التسريبات التي نشرها موقع 9to5Mac التقني، فإن "آيفون 15" سيأتي بهيكل أنحف من النماذج السابق، وبحواف منحنية أكثر، كما سيتم استبدال الأزرار الجانبية ذات النتوء بأخرى تعمل باللمس.

وسيحتوي الهاتف الجديد على منفذ "يو إس بي – سي" بدلا من Lightning، وفقما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسيكون الإصدار "15 برو"، أول "آيفون" يأتي بدون أزرار نهائيا، حيث سيتم حذف تلك المستخدمة لإيقاف تشغيل الهاتف والتحكم بالصوت والتقاط صور للشاشة وتفعيل "سيري".

وبدلا من الأزرار المادية التي تتحرك، ستكون هناك أزرار لمسية، توفر إحساسا باللمس مثل الاهتزازات عندما يضغط المستخدمون بأصابعهم.

ما أبرز التحديثات الأخرى؟

سيحتوي "آيفون 15 برو"، على زجاج منحني قليلا حول الحواف، مما يوجد انتقالا أكثر سلاسة إلى الإطار.

نتوء الكاميرا في الخلف سيصبح أكثر سمكا من ذي قبل بسبب ترقية شركة "أبل" لنظام التصوير بأجهزة استشعار أو عدسات جديدة.

إطار أرق - الحد الفاصل بين الشاشة والإطار - من أجل تكبير شاشة 6.1 بوصة (بنفس حجم آيفون 14 برو العام الماضي).

سيتم الاحتفاظ بالشق الموجود في الجزء العلوي من الشاشة الذي يخفي الكاميرا الأمامية.

#آيفون #هاتف #تسريبات

الأكثر قراءة اليوم

زلزال جديد يضرب تركيا وسوريا يشعر به سكان فلسطين

هل عكا على موعد مع تسونامي؟

ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل

مصر تعلن عن هزة أرضية مركزها شمال رفح

واللا: قناة اتصال سرية بين مكتبي الرئيس عباس ونتنياهو

نتنياهو يعلق على بيان مجلس الأمن الدولي

بعد وقوع زلزال تركيا الجديد .. عالم الزلازل الهولندي يضرب مجددًا بتنبؤاته

الأخبار الرئيسية

"هآرتس" : مستوى ثقة الجمهور الفلسطيني بهؤلاء "صفر ..

قرقاش يكشف ما فعلته الإمارات بشأن فلسطين في مجلس الأمن لأول مرة منذ 9 سنوات

image_processing20230221-291924-r8jpyj

مختص: 30% من المباني الفلسطينية بها على الأقل "طابق رخو" ما يهددها في حالة وقوع أي زلزال

الكنيست تصادق فجر اليوم على المرحلة الأولى من خطة إضعاف القضاء

نتنياهو وعباس (1)

واللا: قناة اتصال سرية بين مكتبي الرئيس عباس ونتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية