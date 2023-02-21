"الشعبيّة" بالسجون تدعو لرفع شعار المواجهة الشاملة في وجه الاحتلال

غزة / سما /

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال ، صباح اليوم الثلاثاء، أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الثورة الشاملة، ورفع شعار المواجهة في كل الميادين.

وقالت المنظمة في بيان لها: "يا أبناء شعبنا.. أيها القابضون على جمرِ النضال والثورة… يا من تمتلكون سر المقاومة، وتدافعون عن نارها المقدسة… نحييكم من قلاع الأسر، ومن خلف القضبان، نحييكم ونحن نُحوّل قيودنا لمطارق… نطرق بها جدران خزاننا، ونصرخ بصوتنا مستعينين بحناجركم الموت ولا الركوع، ها هو الاحتلال الصهيوني، يسقط آخر أقنعته التي أرسته خلفها لعقود، لتسقط ورقة التوت الأخيرة عن ادعاءاته وزيف روايته، ويهيئ نفسه لأشرس هجمة ضد الشعب الفلسطيني في كل مكان، تحت قيادة فاشية يمينية عنصرية وهو يُسقط كل الخيارات التسووية والتفاوضية العبثية أصلاً، أو خيارات المراهنة على احتماليات تعقلن المشروع الاستعماري الصهيوني”.

وأضافت: إنّ "هذا يؤكد أن هذا الاحتلال الأعمى والذي ما فتئ يتحين الفرص للانقضاض على شعبنا الأعزل إلّا من قناعته بالحق وإيمانه بقضيته، يتجهز بكل أدوات العدوان على أهلنا في القدس والضفة والداخل وغزة وفي السجون. ليضعنا أمام خيارنا الأصوب لمواجهة هذا الاحتلال، فلم يعد للفلسطيني إلا خيار الثورة والنضال والمقاومة، ولم يعد من كلامٍ يُقال إلا لرفع شعار المواجهة، ولم يبقَ لنا من طريقٍ إلا طريق الوحدة، وترميم البيت الفلسطيني، وإصلاح أدواتنا النضالية، وإزالة ما تراكم من غبار السنين السابقة، وإصلاح ما تَعطّل للاندفاع نحو الهدف، فالاحتلال الصهيوني يكشف وجهه للعالم، ونحن كنا ولا زلنا أصحاب حقٍ تزداد يوماً بعد يوم قوة المدافعين والمناصرين لشعبنا بهذا الحق".

وتابعت: "نخاطبكم باسم الأسرى، الذين استطاعوا اشتقاق قوانين لمواجهة السجان، وأدركوا بعمق قوانين الصراع مع العدو، فإننا في ذات الوقت متأكدون من حتمية النصر في كل الساحات، لذا فالدعوة لا تقتصر على مناصرة الأسرى في معركتهم القادمة، بل الإسراع في فتح كافة الجبهات، وبكل أساليب النضال لمواجهة العدو واستنزافه، فالاستعمار أينما وُجد وأينما كان وفي كل الأزمنة، هو ذاته، ويحمل صفاته الثابتة التي لا تتغير، والكفاح لمواجهته تحمل ذات القوانين الثابتة مع تطور الإبداع في الأساليب لهذه المواجهة، ويبقى الاستعمار هو ذاته كما وصفه القائد الفيتنامي جياب: “الاستعمار كالدابة الغبية عليك أن تقسو عليه في بعض الأحيان لإعادة دباباته لاسطبلاتها".