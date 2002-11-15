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هيئة الأسرى: عقوبات جماعية في سجن أيلون والأسير محمد نايفة يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام

الثلاثاء 21 فبراير 2023 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بعد زيارة محاميها فواز شلودي لسجن أيلون، أن الأسير محمد نايفة "أبو ربيعة"، شرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ 6 أيام، وذلك احتجاجا على نقله من الأقسام وعزله بالزنازين دون سبب واضح.

وأضافت الهيئة، أن الأسير منذ إضرابه مُنع من الاستحمام، وتم سحب جميع أغراضه والأدوات الكهربائية الخاصة به، وهذا ليس بالإضراب الأول له، إذ سبق أن خاض عدة إضرابات للسبب نفسه (العزل).

وفي سياق متصل، واحتجاجا على عزل أبو ربيعة التعسفي، قام الأسرى داخل القسم بالطرق على الأبواب، في حين اقتحم الجنود القسم وقاموا بقمعهم وتوزيعهم، كما نقلوا الأسرى التالية أسماؤهم كنوع من العقوبة إلى العزل، وهم: قصي مرعي، ومناضل نفيعات، وماهر دراغمة، ورافق ذلك منع جميع الأسرى المعزولين من الاستحمام منذ يوم الخميس الماضي، وإدخال الأسير مناضل نفيعات إلى غرفة لا يوجد فيها أي شيء، حتى فرشة للنوم، ولا يوجد شبابيك للزنازين التي يتواجد فيها الأسرى، ومنع زيارات الأهل لمدة شهر، إلى جانب منع إدخال "الكانتينا" لمدة شهر. 

يذكر أن الأسير أبو نايفة من مدينة طولكرم، ويقبع في الأسر منذ قرابة الـ 20 عاما، وقد اعتُقل بتاريخ 15-11-2002، بعد أن طارده الاحتلال فترة طويلة، وحاول اغتياله أكثر من مرة، وحكم عليه بالسجن المؤبد 14 مرة، كما تعرض خلال فترة اعتقاله للعديد من العقوبات التعسفية من إدارة السجون، كالعزل، والحرمان من الزيارة.

#هيئة الأسرى

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