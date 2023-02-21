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معاريف تكشف : هؤلاء من يستعين بهم نتنياهو لكبح جماح المتطرفين في حكومته ..

الثلاثاء 21 فبراير 2023 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف تكشف : هؤلاء من يستعين بهم نتنياهو لكبح جماح المتطرفين في حكومته ..



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يضغط على رؤساء الأجهزة الأمنية للعمل على كبح جماح المتطرفين في حكومته ، وخاصة الوزراء إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش "لتهدئتهم" بشأن القضايا الأمنية المتفجرة.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن نتنياهو غالباً ما يتصل برؤساء الفروع (رؤساء الموساد والشاباك ورئيس الأركان وغيرهم) ويطلب منهم التحدث إلى سموتريتش وبن غفير وثنيهم عن الأفكار أو المبادرات التي يرى أنها مغامرات خطيرة.

وقالت المصادر : "هذا يحدث مرات عديدة". "رئيس الوزراء يدعو مسؤولين الأمن لاستخدام كل قوته ضد الوزراء المتمردين ، لإقناعهم بالتخلي عن المبادرات أو الأفكار التي من شأنها تفجير الأوضاع "

.ويضيف مصدر آخر أنه "حتى في الحكومات السابقة التي أسسها نتنياهو كانت هناك عناصر متطرفة ، لكن نتنياهو عرف كيف يسيطر عليها بنفسه ، أو من خلال التحالفات السياسية في مجلس الوزراء. لكن هذه المرة هناك واقع جديد. نتنياهو يقف عاجزاً في وجه مطالب بن غفير وسموتريتش ويحاول بكل قوته حشد الدعم والإقناع لإبعادهم عن المطالب أو الأفكار أو المبادرات أو السياسات التي يحاولون فرضها".

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