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ماذا قرر اتحاد الكرة بخصوص حضور الجماهير في الممتازة والأولى؟!

الثلاثاء 21 فبراير 2023 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قرر اتحاد الكرة بخصوص حضور الجماهير في الممتازة والأولى؟!



غزة / سما /

قالت مصادر موثوقة داخل اتحاد كرة القدم أن قرار استكمال الدوري الممتاز بدون حضور الجمهور سيبقى كما هو في الجولة ال(20).

وأكدت المصادر أن قرار منع الجماهير من دخول الملاعب خفف من الشغب الجماهيري في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري.

وسيعلن اتحاد الكرة خلال الساعات القادمة استمرار إقامة المباريات بنفس التعليمات التي أقيمت عليها مباريات الجولتين الماضيتين.

وفرضت قوات الأمن سيطرتها على الملاعب بعدم حضور أي شخص خارج كشوفات اتحاد كرة القدم، وهو ما يعني أن قرار عودة الجماهير بحاحة لموافقة أمنية.

وفيما يتعلق بدوري الدرجة الأولى وبعد أحداث مباراة الشاطئ والأهلي أوضحت المصادر أن الجولات المتبقية شيتم استكمالها بحضور الجمهور بشكل طبيعي دون أي تغيير.

#الممتازة #دوري الأولى #اتحاد الكرة

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