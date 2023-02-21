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فدائي السلة يتغلب على سلطنة عمان ويتأهل للمرحلة النهائية للتصفيات الأسيوية

الثلاثاء 21 فبراير 2023 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فدائي السلة يتغلب على سلطنة عمان ويتأهل للمرحلة النهائية للتصفيات الأسيوية



غزة / سما /

تأهل المنتخب الفلسطيني لكرة السلة، للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأسيوية 2025، بعد فوزه الكبير على منتخب سلطنة عمان بنتيجة (46/80).

ونجح "فدائي" السلة في الفوز بهذه المباراة، بعدما سيطر على معظم أرباع اللقاء، والتي جاءت على النحو التالي:

الربع الأول: 11/19 لصالح منتخب فلسطين

الربع الثاني: 6/24 لصالح منتخب فلسطين

الربع الثالث: 8/23 لصالح منتخب فلسطين

الربع الرابع: 14/21 لصالح منتخب سلطنة عمان

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب الوطني، نظيره القطري غداً ضمن مباريات المجموعة الخامسة للتصفيات التمهيدية للبطولة.

يشار إلى أن المنتخب الوطني الفلسطيني، نجح في الفوز بالتصفيات التمهيدية، على منتخبي العراق والكويت، في اللقاءات التي أقيمت على صالة الجامعة الامريكية في جنين.

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#فدائي السلة #سلطنة عمان #التصفيات الأسيوية

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