رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، ويديعوت أحرونوت، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت أحرونوت":

الانقلاب على السلطات والديمقراطية تتعرض لهجوم

خارج الكنيست تظاهر آلاف الإسرائيليين ضد هذه الخطة التي أحدثت فجوة كبيرة في المجتمع الإسرائيلي

داخل الكنيست: قطار الانقلاب للقضاء على القضاء، لنتنياهو، ليفين، وروتمن، يسير بسرعة

بعد منتصف الليلة تم إقرار قانونيين لمنع المحكمة العليا من التدخل في قوانين الأساس، وأيضا قانون لجنة تعيين القضاة بحيث تسيطر الحكومة على تعيين قضاة المحكمة العليا

ناحوم برنع: بلاد جديدة أمس الإثنين سيسجل في التاريخ أنه اليوم الذي تغيرت فيه إسرائيل بعد 75 عاما التي انتهت أمس سنبدأ بالعد من جديد. نتنياهو يحاول أن يقنعنا بأنه بعد إقرار القوانين ستهدأ الأوضاع لكنه كذاب ومخادع

بن درور يميني: إنذار حقيقي، هم أشخاص أذكياء لكنهم يتصرفون بشكل خطير جدا، هم ليسوا فاشيين لكنهم يقودون إلى الفاشية، وإذا لم يتراجعوا فستكون نهاية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، هي لن تنهار لكنهم يقودون إلى ذلك

63 صوتا لصالح الفانون مقابل 47 معارضا وكتلة ليبرمان تقاطع التصويت

قلق لدى جهاز الشاباك من الأوضاع وسيلتقي رئيس الشاباك مع لبيد ليحذره من إمكانية الاعتداء عليه، والتقى مع قادة الأحزاب الأخرى لان التهديدات قد تؤدي إلى فقدان السيطرة

يئبر نتنياهو: ضباط الشاباك شريك بالإطاحة برئيس للحكومة ويجب محاكمتهم وزجهم بالسجن

"معاريف":

الضغط على نتنياهو، يكتب بن كسبيت في العنوان الرئيسي: نتنياهو يعمل بشكل متواصل مع قادة الأجهزة الأمنية لكبح جماح المتطرفين في حكومته في القضايا الأمنية الحساسة

رئيس الشاباك للوزير ليفين يجب التروي والتهدئة

عضو الكنيست بن براك: أيضا هتلر وصل إلى السلطة بانتخابات ديمقراطية ونتنياهو يوبخه

مقتل أربعة من أفراد عائلة واحدة من رهط بحادث سير بالجنوب، وقُتل بحوادث الطرق منذ مطلع العام 54 شخصا

"هآرتس":

الانقلاب على السلطة بعد إقرار قانون منع تدخل المحكمة العليا في إلغاء قوانين أساس، وأيضا إلغاء لجنة تعيين القضاة وسيطرة الحكومة عليها

نتنياهو: يجب البدء بالمحادثات مع المعارضة دون شروط مسبقة

نافذة فرصة التفاهم أُغلقت أمس

نتنياهو ضد الولايات المتحدة التي انضمت إلى التنديد بالاستيطان في مجلس الأمن واعتبر نتنياهو ذلك تقزيما للاسامية التي أدت إلى مقتل ملايين اليهود؟؟؟ وتنكر للحق التاريخي لليهود بالعيش في وطنهم التاريخي