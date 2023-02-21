كلمة السر التي تساعد ليفربول على هزيمة ريال مدريد

كلمة السر التي يمكن أن يستغلها كلوب في تحويل دفة مباراة الريال لصالح فريقه، والخروج بنتيجة إيجابية تساعده قبل لقاء الإياب، تكمن في تنفيذ الضغط العالي على الوجه الأمثل، وهو ما فعله أوساسونا ضد الريال وجعل الميرينجي يعاني بشدة في اللقاء، قبل أن تصبح الأمور أكثر سهولة في الرمق الأخير، وهو ما أكدته صحيفة آس الإسبانية أيضاً.

الفارق بين عناصر ليفربول وأوساسونا يمكن أن يمنح الريدز التفوق على الريال، فكتيبة الكوب لديها من الخبرة ما يفوق لاعبي أوساسونا بمراحل، ولكن مع تطبيق الضغط العالي، يعاني ريال مدريد للخروج بالكرة من الخلف وبالتالي تقل خطورة الفريق على الجناحين ما يساعد الخصم بعد ذلك على الوصول للمرمى.

أوساسونا نفسه وصل إلى مرمى تيبو كورتوا في أكثر من مناسبة، قبل أن يلعب عامل الخبرة والجودة دوره في حسم الأمور بهدف لفيديريكو فالفيردي في البداية، ثم الهدف الثاني الذي قتل المباراة تماماً، فما بالك بكتيبة الريدز التي تملك عناصر أكثر خبرة بكثير، وحال وصولها للمرمى ستكون المحصلة مختلفة بشكل واضح، إلا لو حدث ما حدث في نهائي دوري الابطال بالموسم الماضي وكان البلجيكي كورتوا يتصدى لكرات إعجازية ويحمي مرماه بشكل لا يصدق.