كلمة السر التي تساعد ليفربول على هزيمة ريال مدريد

يواصل فريق ليفربول الإنجليزي تحضيراته لمواجهة ريال مدريد الإسباني في أنفيلد رود، في اللقاء المرتقب بين الفريقين في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال أوروبا، في لقاء يأتي في توقيت جيد للريدز، حيث بدأ الفريق يستفيق محلياً بفوزين على حساب إيفرتون ونيوكاسل على الترتيب.
بكل تأكيد، بدأ الألماني يورجن كلوب تحضيره لملاقاته للريال، وهو يعلم تمام المعرفة حجم المنافس الذي ينتظره، ويدرك أن الفريق الملكي لديه القدرة دوماً على خطف الانتصار حتى عندما يكون في غير يومه.
ومن المؤكد أن كلوب ورجاله في ليفربول تابعوا مباراة الريال السابقة ضد أوساسونا، وهي آخر مباراة خاضها فريق كارلو أنشيلوتي قبل السفر إلى إنجلترا، وعرف الألماني أن الفريق الملكي عانى بشدة أمام أصحاب ملعب إل سادار في بامبلونا.
كلمة السر التي يمكن أن يستغلها كلوب في تحويل دفة مباراة الريال لصالح فريقه، والخروج بنتيجة إيجابية تساعده قبل لقاء الإياب، تكمن في تنفيذ الضغط العالي على الوجه الأمثل، وهو ما فعله أوساسونا ضد الريال وجعل الميرينجي يعاني بشدة في اللقاء، قبل أن تصبح الأمور أكثر سهولة في الرمق الأخير، وهو ما أكدته صحيفة آس الإسبانية أيضاً.
الفارق بين عناصر ليفربول وأوساسونا يمكن أن يمنح الريدز التفوق على الريال، فكتيبة الكوب لديها من الخبرة ما يفوق لاعبي أوساسونا بمراحل، ولكن مع تطبيق الضغط العالي، يعاني ريال مدريد للخروج بالكرة من الخلف وبالتالي تقل خطورة الفريق على الجناحين ما يساعد الخصم بعد ذلك على الوصول للمرمى.
أوساسونا نفسه وصل إلى مرمى تيبو كورتوا في أكثر من مناسبة، قبل أن يلعب عامل الخبرة والجودة دوره في حسم الأمور بهدف لفيديريكو فالفيردي في البداية، ثم الهدف الثاني الذي قتل المباراة تماماً، فما بالك بكتيبة الريدز التي تملك عناصر أكثر خبرة بكثير، وحال وصولها للمرمى ستكون المحصلة مختلفة بشكل واضح، إلا لو حدث ما حدث في نهائي دوري الابطال بالموسم الماضي وكان البلجيكي كورتوا يتصدى لكرات إعجازية ويحمي مرماه بشكل لا يصدق.