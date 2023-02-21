  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. حكم يتعاطف مع لاعب ويرفض إنذاره لهذا السبب !

الثلاثاء 21 فبراير 2023 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. حكم يتعاطف مع لاعب ويرفض إنذاره لهذا السبب !



وكالات / سما /

شهدت مباراة أياكس أمستردام وسبارتا روتردام أمس الأحد ضمن منافسات الأسبوع الـ22 من الدوري الهولندي لكرة القدم، لقطتين جميلتين لهما بعد إنساني.

وكان نجم أياكس، الغاني محمد قدوس بطل اللقطة الأولى وحكم اللقاء بول فان بوكيل بطلا للثانية.

وسجل قدوس هدف أياكس الرابع في الدقيقة 84 من ركلة حرة، ليؤكد فوز فريقه برباعية نظيفة.

واحتفل النجم الغاني بالهدف برفع قميصه ووضعه خلف رأسه، ليكشف عن آخر خصصه من أجل نعي وفاة مواطنه الراحل كريستيان أتسو الذي كان من ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا مؤخرا.

وكتب قدوس على قمصيه "أرقد في سلام أتسو".

اللافت أن احتفال قدوس برفع قميصه كان يستوجب حصوله على إنذار، لكن وفي لقطة إنسانية أخرى، لم يحرك حكم المباراة ساكنا، وتجاهل رفع البطاقة الصفراء في وجه اللاعب الغاني.

وكشف قدوس، في تصريحات نقلتها قناة "ETV" الغانية، عن سر عدم إشهار الحكم بطاقة صفراء في وجهه.

وقال نجم أياكس: "لدينا قواعد لكرة القدم، لكن هذا الأمر تجاوز حدود اللعبة، ويتعلق بالحياة والموت".

وأضاف "الحكم قال لي إنه غير مسموح لي خلع القميص، لكنه أخبرني بأنه يتفهم أن الوضع أكبر من كرة القدم.. احترام كبير مني للحكم".

يذكر أن هاتاي سبور التركي، كان آخر ناد لعب له أتسو في مسيرته الاحترافية، التي دامت لأكثر من 12 عاما.

#لاعب #اياكس #حكم #الحكم

الأكثر قراءة اليوم

زلزال جديد يضرب تركيا وسوريا يشعر به سكان فلسطين

هل عكا على موعد مع تسونامي؟

مصر تعلن عن هزة أرضية مركزها شمال رفح

واللا: قناة اتصال سرية بين مكتبي الرئيس عباس ونتنياهو

نتنياهو يعلق على بيان مجلس الأمن الدولي

في زيارة مفاجئة وغير معلنة .. كيف وصل بايدن إلى أوكرانيا ؟

خبير: 2030 سيكون عام الانفجار في غزة

الأخبار الرئيسية

قرقاش يكشف ما فعلته الإمارات بشأن فلسطين في مجلس الأمن لأول مرة منذ 9 سنوات

image_processing20230221-291924-r8jpyj

مختص: 30% من المباني الفلسطينية بها على الأقل "طابق رخو" ما يهددها في حالة وقوع أي زلزال

الكنيست تصادق فجر اليوم على المرحلة الأولى من خطة إضعاف القضاء

نتنياهو وعباس (1)

واللا: قناة اتصال سرية بين مكتبي الرئيس عباس ونتنياهو

نتنياهو يعلق على بيان مجلس الأمن الدولي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية