صبر تشيلسي ينفذ على جراهام بوتر

وبحسب تقرير نشره موقع توك سبورت البريطاني فإن صبر إدارة البلوز بقيادة تود بويلي بدأ ينفذ على المُدرب جراهام بوتر.

وأنفق بويلي ما يزيد عن 600 مليون باوند منذ قيامه بشراء النادي من رومان أبراموفيتش، وتم صرف 323 مليوناً منهم في يناير، ولكن لم تتغير النتائج.

ونقل التقرير تصريحاً للصحفي الخبير أليكس كروك، وقال فيه :”فوزان في 14 مُباراة ببساطة أمر غير مقبول، مُدرب ساوثهامبتون ناثان جونز لديه مُعدل أفضل من جراهام بوتر في هذه السلسلة”.

وتابع :”الأنباء الواردة من ستامفورد بريدج تقول إن جراهام بوتر يحظى بدعم مجلس الإدارة، وأنه يُمثل مشروعاً طويل الأمد، وتناهى لسمعي إفادة بأن تودي بويلي ربما يكون لديه رأي مُختلف”.

ويبرز اسم المُدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في قائمة المُدربين المُرشحين لخلافة بوتر في قلعة البلوز.

ويحتل النادي الإنجليزي حالياً المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة.