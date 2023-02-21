ريال مدريد يرفض الدخول في حرب بيلينجهام

يرفض نادي ريال مدريد الإسباني الدخول في حرب من أجل التعاقد مع نجم الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام من فريق بوروسيا دورتموند الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم وضع الريال صفقة بيلينجهام على قمة أولوياته الصيفية لترميم صفوف الفريق الأول، في ظل الاستعداد للحياة بدون توني كروس ولوكا مودريتش في السنوات المقبلة، إلا أن إدارة فلورنتينو بيريز لا تنوي الدخول في مزاد مشتعل للحصول على بطاقة اللاعب.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، مساء اليوم الإثنين، أن حالة التفاؤل التي كانت لدى ريال مدريد في الأسابيع الماضية بشأن قدرته على انتداب بيلينجهام وخطف توقيعه من كبار قارة أوروبا، لم تعد موجودة، وأصبح الوضع أكثر تشاؤماً.