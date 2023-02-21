  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فاتي يحسمها: لن أرحل عن برشلونة

الثلاثاء 21 فبراير 2023 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فاتي يحسمها: لن أرحل عن برشلونة



وكالات / سما /

حسم أنسو فاتي، نجم برشلونة، الجدل المستمر بشأن مستقبله مع الفريق الكتالوني، وعبر عن رغبته في الاستمرار في ارتداء ألوان البلوجرانا خلال السنوات المقبلة.

وزادت الشكوك حول مستقبل فاتي في برشلونة، بعد ظهوره بصورة باهتة في مباراة البارسا وقادش، مساء الأحد، في الدوري الإسباني، في الوقت الذي يخرج فيه اللاعب من خطط المدرب تشافي هيرنانديز في الكامب نو في الآونة الأخيرة.

وقال فاتي في تصريحات صحفية لوسائل إعلام إسبانية، اليوم الإثنين” أرغب في البقاء في برشلونة لسنوات عديدة قادمة، وأنا مرتبط مع الإدارة بعقد ينتهي في صيف 2027″.

وأضاف اللاعب” متحمس بشدة للقادم، وأرغب في استعادة الثقة خلال الفترة القادمة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي حاولت عدة أندية إنجليزية طرق باب اللاعب من أجل الحصول على خدماته في الفترة الصيفية القادمة، مستغلةً وضعيته وغيابه عن تشكيلة البارسا الأساسية في الموسم الجاري.

ووفقاً للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فإن فاتي رد بالفعل على أندية البريميرليج الراغبة في ضمه، برفع راية الرفض وتمسكه بالاستمرار في الكامب نو.

#برشلونة #أنسو فاتي

الأكثر قراءة اليوم

زلزال جديد يضرب تركيا وسوريا يشعر به سكان فلسطين

هل عكا على موعد مع تسونامي؟

مصر تعلن عن هزة أرضية مركزها شمال رفح

واللا: قناة اتصال سرية بين مكتبي الرئيس عباس ونتنياهو

نتنياهو يعلق على بيان مجلس الأمن الدولي

في زيارة مفاجئة وغير معلنة .. كيف وصل بايدن إلى أوكرانيا ؟

خبير: 2030 سيكون عام الانفجار في غزة

الأخبار الرئيسية

قرقاش يكشف ما فعلته الإمارات بشأن فلسطين في مجلس الأمن لأول مرة منذ 9 سنوات

image_processing20230221-291924-r8jpyj

مختص: 30% من المباني الفلسطينية بها على الأقل "طابق رخو" ما يهددها في حالة وقوع أي زلزال

الكنيست تصادق فجر اليوم على المرحلة الأولى من خطة إضعاف القضاء

نتنياهو وعباس (1)

واللا: قناة اتصال سرية بين مكتبي الرئيس عباس ونتنياهو

نتنياهو يعلق على بيان مجلس الأمن الدولي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية