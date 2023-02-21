فاتي يحسمها: لن أرحل عن برشلونة

وكالات / سما /

حسم أنسو فاتي، نجم برشلونة، الجدل المستمر بشأن مستقبله مع الفريق الكتالوني، وعبر عن رغبته في الاستمرار في ارتداء ألوان البلوجرانا خلال السنوات المقبلة.

وزادت الشكوك حول مستقبل فاتي في برشلونة، بعد ظهوره بصورة باهتة في مباراة البارسا وقادش، مساء الأحد، في الدوري الإسباني، في الوقت الذي يخرج فيه اللاعب من خطط المدرب تشافي هيرنانديز في الكامب نو في الآونة الأخيرة.

وقال فاتي في تصريحات صحفية لوسائل إعلام إسبانية، اليوم الإثنين” أرغب في البقاء في برشلونة لسنوات عديدة قادمة، وأنا مرتبط مع الإدارة بعقد ينتهي في صيف 2027″.

وأضاف اللاعب” متحمس بشدة للقادم، وأرغب في استعادة الثقة خلال الفترة القادمة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي حاولت عدة أندية إنجليزية طرق باب اللاعب من أجل الحصول على خدماته في الفترة الصيفية القادمة، مستغلةً وضعيته وغيابه عن تشكيلة البارسا الأساسية في الموسم الجاري.

ووفقاً للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فإن فاتي رد بالفعل على أندية البريميرليج الراغبة في ضمه، برفع راية الرفض وتمسكه بالاستمرار في الكامب نو.