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لليوم الثامن الأسرى يواصلون "العصيان الجماعي" ضد إدارة سجون الاحتلال

الثلاثاء 21 فبراير 2023 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لليوم الثامن الأسرى يواصلون "العصيان الجماعي" ضد إدارة سجون الاحتلال



رام الله / سما /

يواصل الأسرى خطوات "العصيان" الجماعي ضد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثامن على التوالي، ردا على بدء تطبيق إجراءات عقابية أوصى بها ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

وأعلنت، لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة أن الخطوات النضالية التي بدأها الأسرى في سجون الاحتلال لمواجهة حرب المتطرف بن غفير على الأسرى، لن تتوقف إلا بتحقيق حريتهم.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد فرضت عقوبات جماعية على الأسرى في عدد من المعتقلات، ردًّا على خطوات "العصيان" التي نفّذوها رفضًا لإعلانها عن البدء في تطبيق إجراءات المتطرف بن غفير.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني في كل الساحات إلى نصرة الأسرى كل حسب المستطاع، كما دعت إلى اعتبار يوم الجمعة المقبل يوم غضب نصرةً للأسرى ولأهل القدس.

#الأسرى

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