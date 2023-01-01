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مختص: 30% من المباني الفلسطينية بها على الأقل "طابق رخو" ما يهددها في حالة وقوع أي زلزال

الثلاثاء 21 فبراير 2023 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مختص: 30% من المباني الفلسطينية بها على الأقل "طابق رخو" ما يهددها في حالة وقوع أي زلزال



رام الله / سما /

 قال جلال الدبيك مدير وحدة علوم الأرض في جامعة النجاح الوطنية، الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 30% من المباني الفلسطينية المكونة من عدة طوابق، بها على الأقل طابق واحد "رخو"، وهو ما يهدد البنايات السكنية في حال وقع أي زلزال كبير.

وبين الدبيك في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن نحو ثلث المباني في فلسطين، قابلة للتضرر بشكل كبير، وأن ثلث آخر سيكون بحالة متوسطة، ونحو 40% بدرجة معقولة، مبينًا أن جزء قد ينهار بشكل كلي وآخر جزئي وثالث فقط نتيجة تشققات وتصدعات.

وأشار إلى أن هناك مبان لا تلبي متطلبات الحد الأدنى من مقاومة الزلازل، مشددًا على ضررة أن تتخذ الجهات المختصة خطوات تتعلق بالعمل الهندسي للمباني بما يسمح بحمايتها.

ولم يستبعد الدبيك بعد الزلزالين الجديدين الليلة الماضية في تركيا وسوريا وشعر بهما سكان فلسطين، أن تشهد الأخيرة زلزال كبير بعد الهزات الأرضية الخفيفة الأخيرة.

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