رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر استشهاد الطفل منتصر محمد ذيب الشوا (16 عاما) من مخيم بلاطة، متأثرا بجروحه التي أصيب بها في الثامن من الشهر الجاري.

كما عنونت الصحف، ترؤس الرئيس محمود عباس، اجتماعا للجنة المنبثقة عن القيادة الفلسطينية لمتابعة التطورات الأخيرة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ استشهاد فتى من مخيم بلاطة متأثرًا بجروحه وعشرات الإصابات في الضفة

_ الرئيس يترأس اجتماعا للجنة المنبثقة عن القيادة لمتابعة التطورات

_ الرئيس يجري فحوصات طبية دورية في المستشفى الاستشاري برام الله.. والفحوصات مطمئنة

_ مجلس الوزراء يناقش الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المواطنون في ضوء ارتفاع أسعار بعض السلع

_ مجلس الأمن: المستوطنات الإسرائيلية عقبة أمام السلام

_ نائب بلجيكي يدعو إلى فرض حظر على دخول منتجات المستوطنات إلى سوق الاتحاد الأوروبي

_ زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين

_ فضيحة أخلاقية.. فريق الإنقاذ الإسرائيلي في تركيا يسرق مخطوطات تاريخية وأنقرة تفتح تحقيقًا

_ آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد خطة "إضعاف القضاء" ورئيس "الشاباك" يحذر من "الوضع المتفجر"

"الأيام":

­_ استشهاد فتى من مخيم بلاطة متأثرًا بإصابته قبل أسبوعين

_ مجلس الأمن "قلق ومستاء" من الاستيطان وإسرائيل تتمسك بـ "شرعنة" البؤر التسع

_ الرئيس يترأس اجتماعًا للجنة المنبثقة عن القيادة

_ إصابة شاب واختناق العشرات في مخيم شعفاط واعتقال طفل في بيت حنينا

_ زلزالان جديدان يضربان جنوب تركيا وسورية وقوع أضرار وحالات هلع وعدد من القتلى والإصابات

_ الحكومة توعز لـ "الاقتصاد" بتشديد الرقابة على الأسعار

_ التصدي لعمليات اقتحام في مواقع عدة والاحتلال يعد لهدم منازل ثلاثة أسرى

_ الأسرى يواصلون معركتهم لليوم السابع ووقفة في حلحول تنديدًا بالإجراءات العقابية

_ آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في عدة مدن قبيل التصويت بالكنيست على الإصلاحات القضائية

"القدس":

_ استشهاد فتى من مخيم بلاطة

_ الرئيس يترأس اجتماعا قياديا

_ أخذ قياسات منزلي أسيرين وإخطار بهدم بيت

_ مجلس الأمن يعتبر المستوطنات عقبة أمام السلام

_ مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تشرعن بؤرًا استيطانية وهدم المنازل سيستمر

_ الحكومة تؤكد التزامها بالاتفاقيات الموقعة مع النقابات والاتحادات وتنفيذها حال توفر الأموال

_ لليوم السابع على التوالي: الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة سجون الاحتلال

_ عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد التصويت على خطة "إضعاف القضاء"