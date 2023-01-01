قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة وتصادر مركبتين

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مؤسسات الأسرى، فإن تلك القوات اعتقلت نحو 30 مواطنًا من قرى وبلدات ومخيمات محافظات الضفة الغربية.

واعتقل 15 مواطنًا من مخيم الفوار جنوب الخليل، وهم: عبد المجيد أبو طعيمة، سياف أبو طعيمة، عبد وليد أبو عواد، إبراهيم أبو عواد، جواد هديب، محمد عادل الطيطي، صهيب الخطيب، عدي عيسى، جهاد ياغي، طلعت الفيومي، يوسف منصور الحسنات، حسن محمود غطاشة، حسام خالد غطاشة، محمد رمزي أبو ربيع، محمد أشرف الفيومي.

فيما اعتقل من بيت لحم، الفتى طاهر مراد ملش، ومحمود إسماعيل صلاح، وعبدالرحمن خالد صلاح من الخضر.

وفي جنين، اعتقل المحررين عمر البيان، وبشار قصراوي، وتم مصادرة مركبة، فيما شهدت المدينة ومحيط مخيمها اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال.

وفي نابلس، اعتقل ياسين صباح من قرية عوريف، وتم مصادرة مركبة من قبل قوات الاحتلال.

فيما اعتقل عبدالله الحناوي، وهاشم أبو عبيد من مخيم عقبة جبر في أريحا.

واعتقل الناشط حمدي دياب من مخيم شعفاط شرق القدس المحتلة.