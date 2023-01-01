أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في اسواق غزة اليوم

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 21-2- 2023، على النحو التالي:-
بندورة 1.7 شيكل
بصل 2.5 شيكل
بطاطا بلدية 1.8شيكل
ليمون 1.7 شيكل
خيار حمام 4 شيكل
فلفل حلو ملون 6 شيكل
جزر 2شيكل
فلفل حار 10 شيكل
باذنجان. 5 شيكل
خيار بلدي 6 شيكل
بنجر. 4 شيكل
لفت. 1.5 شيكل
جزر أحمر 3.5 شيكل
بطاطا حلوة. 1.5 شيكل
ثومة 6 شيكل
بطاطا صغيرة. 1.2 شيكل
كوسا 3.7شيكل
فول اخضر 5 شيكل
يقطينة 4 شيكل
فلفل سلطان 6.5شيكل
ملفوف أبيض 4 شيكل
ملفوف أحمر 3.5 شيكل
زهرة 3شيكل
قرع. 4 شيكل
بندورة شيري 8 شيكل
دجاج 10.5
لحوم حمراء 35 شيكل