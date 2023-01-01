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أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في اسواق غزة اليوم

الثلاثاء 21 فبراير 2023 07:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في اسواق غزة اليوم



غزة /سما/

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 21-2- 2023، على النحو التالي:-

بندورة                          1.7 شيكل

بصل                            2.5 شيكل

بطاطا بلدية                     1.8شيكل

ليمون                           1.7 شيكل

خيار حمام                    4 شيكل

فلفل حلو ملون                 6 شيكل

جزر                            2شيكل

فلفل حار                      10 شيكل   

باذنجان.                        5 شيكل

خيار بلدي                      6 شيكل

بنجر.                           4 شيكل

لفت.                            1.5 شيكل

جزر أحمر                    3.5 شيكل

بطاطا حلوة.                  1.5 شيكل

ثومة                           6 شيكل

بطاطا صغيرة.               1.2 شيكل

كوسا                         3.7شيكل

فول اخضر                  5 شيكل

يقطينة                        4 شيكل

فلفل سلطان                 6.5شيكل

ملفوف أبيض                4 شيكل

ملفوف أحمر                3.5 شيكل

زهرة                        3شيكل

قرع.                        4 شيكل

بندورة شيري              8 شيكل

دجاج                     10.5

لحوم حمراء                      35 شيكل

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