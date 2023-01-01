  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السعودية: غدًا غرة شهر شعبان

الإثنين 20 فبراير 2023 10:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: غدًا غرة شهر شعبان



الرياض/سما/

أعلنت المملكة العربية السعودية ثبوت رؤية هلال شهر "شعبان"، مساء اليوم الاثنين، ليكون اليوم هو المتمم لشهر "رجب"، وغدًا الثلاثاء هو أول أيام شهر شعبان 1444 هجرية.

وقال خبير الأرصاد الجوية بالمملكة خالد الزعاق:" إن مرصد تمير الفلكي ثبتت لديه رؤية هلال شهر شعبان، مساء اليوم".

يُشار إلى أن المحكمة العليا في السعودية هي المعنية بالإعلان رسميًا عن نتيجة استطلاع الأهلة.

وكانت الجمعية الفلكية بجدة، قالت إن القمر سيصل منزلة الاقتران يوم الإثنين 20 فبراير 2023 (يوم التحري) عند الساعة 10:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها .

#السعودية

الأكثر قراءة اليوم

زلزال جديد يضرب تركيا وسوريا يشعر به سكان فلسطين

في زيارة مفاجئة وغير معلنة .. كيف وصل بايدن إلى أوكرانيا ؟

مصر تعلن عن هزة أرضية مركزها شمال رفح

الكشف عن تفاصيل مخبأ زيلينسكي .. "لا توجد أنوار أو نوافذ" (صورة)

خبير: 2030 سيكون عام الانفجار في غزة

بنك "إسرائيل" يرفع سعر الفائدة لتصل إلى أعلى مستوى منذ 2008

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

نتنياهو وعباس (1)

واللا: قناة اتصال سرية بين مكتبي الرئيس عباس ونتنياهو

نتنياهو يعلق على بيان مجلس الأمن الدولي

الرئيس يترأس اجتماعا لمتابعة التطورات الأخيرة

زلزال جديد يضرب تركيا وسوريا يشعر به سكان فلسطين

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية