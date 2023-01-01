السعودية: غدًا غرة شهر شعبان

الرياض/سما/

أعلنت المملكة العربية السعودية ثبوت رؤية هلال شهر "شعبان"، مساء اليوم الاثنين، ليكون اليوم هو المتمم لشهر "رجب"، وغدًا الثلاثاء هو أول أيام شهر شعبان 1444 هجرية.

وقال خبير الأرصاد الجوية بالمملكة خالد الزعاق:" إن مرصد تمير الفلكي ثبتت لديه رؤية هلال شهر شعبان، مساء اليوم".

يُشار إلى أن المحكمة العليا في السعودية هي المعنية بالإعلان رسميًا عن نتيجة استطلاع الأهلة.

وكانت الجمعية الفلكية بجدة، قالت إن القمر سيصل منزلة الاقتران يوم الإثنين 20 فبراير 2023 (يوم التحري) عند الساعة 10:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها .