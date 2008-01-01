حماس: بيان مجلس الأمن يعبّر عن هشاشة وضعف الموقف الدولي من جرائم الاحتلال

غزة/سما/

استهجنت حركة حماس ذهاب مجلس الأمن الدولي إلى إصدار بيان بدلاً من قرار يدين جرائم الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا، ويدين سياساته الاستيطانية.

وأعدَت حماس في تصريح صحفي أن بيان مجلس الأمن تهرباً من تحمّل مسؤولياته المنوطة به وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية.

وأكدت في الوقت ذاته رفضها لسحب التصويت على مشروع القرار الأممي تحت الضغط الأمريكي، والذي كان معداً لإدانة انتهاكات الاحتلال، لاسيما النشاط الاستيطاني الإحلالي، معدة ذلك بمثابة ضوء أخضرَ لاستمرار انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

ودعت الحركة مجدداً المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه التحديد إلى اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد الاحتلال وسياسته الاستيطانية، وعدم الاكتفاء بالتنديد والقلق الذي لم يؤثر يوماً في وقف الاستيطان الذي زادت وتيرته في ظل هشاشة الموقف الدولي إزاء تلك السياسات العنصرية الصهيونية المخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية.