إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

الخليل/سما/

أصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم الإثنين، بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز السام صوبهم في منطقة الظهر ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة المذكورة، ودارت إثر ذلك مواجهات مع عدد من الشبان تركزت بجانب مسجد الصمود في المنطقة، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد، بين الحين والآخر، اقتحام مناطق عدة في بيت أمر، وتقوم باستفزاز المواطنين والاعتداء عليهم.

وفا