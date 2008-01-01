مصرع امرأتين بحادث سير قرب القدس

القدس المحتلة/سما/

لقيت امرأتان مصرعيهما، إثر حادث طرق سير قرب القدس، مساء اليوم الإثنين، ليرتفع بذلك عدد قتلى حوادث الطرق في البلاد إلى 6، خلال ساعات.

ووقع الحادث بين مركبة كانت المرأتان تستقلانها، وبين حافلة.

وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى مكان وقوع الحادث، على شارع 446، بالقرب من مستوطنة "موديعين عيليت"، بأن إحدى القتيلتين تبلغ من العمر 30 عاما، فيما تبلغ الأخرى العشرين من عمرها.



وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ: "عندما وصلت إلى مكان الحادث، واجهت مشهدًا خطيرًا لحادث بين سيارة خاصة وحافلة، ولسوء الحظ، قُتلت امرأتان كانتا في السيارة بسبب طبيعة الإصابات الخطيرة التي تعرضتا إليها".

وأوضح أنه "لم يتم العثور على مصابين بين ركاب الحافلة".

ويأتي حادث الطرق، بعد مصرع 4 من عائلة واحدة من مدينة رهط، بينهم طفلتان في حادث طرق وقع عند مفرق "أوريم" بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.