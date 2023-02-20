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وكيل وزارة الزراعة يلتقي وفد رجال الأعمال الليبي

الإثنين 20 فبراير 2023 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكيل وزارة الزراعة يلتقي وفد رجال الأعمال الليبي



رام الله/سما/

التقى وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح، اليوم الإثنين، وفد رجال الأعمال الليبي الذي يزور فلسطين من أجل بحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع فلسطين.

ورحب لحلوح في مقر الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، بوفد رجال الأعمال، وأطلعهم على واقع القطاع الزراعي في فلسطين في جميع المجالات، وخاصة الانجازات المتحققة في مجال زيادة الانتاج والإنتاجية وتنوع المنتجات الزراعية وجودتها، والمنتجات الزراعية التي يتم تسويقها للخارج والأسواق الدولية التي وصلت لها المنتجات الزراعية الفلسطينية والجهد المبذول في هذا الإطار، وخاصة إنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية ومساهمات القطاع الزراعي في الناتج القومي الاجمالي ومساهمته في توفير فرص العمل والاكتفاء الذاتي ومساهمته في الأمن الغذائي.

كما وضع لحلوح الوفد في صورة التطورات المتعلقة بالخبرات الفلسطينية المتراكمة في المجال الزراعي، والقدرات الفنية والعلمية الموجودة في فلسطين، والتي أصبحت سفيرة للعلم والمعرفة الزراعية الفلسطينية للدول الشقيقة والصديقة. 

وقد أشاد الوفد الضيف بالإنجازات المتحققة على الأرض وحجم التطور الحاصل في فلسطين، ورغبة الجمهورية الليبية في نقل الخبرات الفلسطينية الى ليبيا والاستفادة من التجربة الفلسطينية.

وتم الاتفاق على تعزيز آفاق التعاون الزراعي بين البلدين ووضع خطة إطار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في البلدين، لرسم مسار تعاون زراعي فاعل ومنظم يحقق التنمية والاستدامة في الجمهورية الليبية، واستيعاب الأسواق الليبية للمنتجات الزراعية الفلسطينية.

#عبد الله لحلوح

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